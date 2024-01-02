Белгород, 2 января, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 января в Белгороде трижды запускали сирену ракетной опасности. Жителей просили уйти в укрытия. В Минобороны проинформировали об уничтожении средствами ПВО 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». Власти региона ранее сообщали об одном пострадавшем. Гладков рассказал, что мужчина, получивший осколочные ранения, находится в тяжёлом состоянии.

30 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Всем раненым оказывается необходимая помощь. Семьи погибших и пострадавшие получат бюджетные выплаты.