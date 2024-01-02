Тель-Авив, Израиль, 2 января, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Бывший глава израильской разведки Цви Замир, возглавлявший «Моссад» во время Войны Судного дня в 1973 году, умер на 99-м году жизни, сообщили 2 января в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Сегодня ночью умер Цви Замир, четвёртый глава «Моссада» (1968-1974)», — сказано в сообщении.

В годы пребывания Замира на посту главы «Моссада» проводилась «масштабная деятельность», направленная на борьбу с террором и военной угрозой Израилю, отметили в канцелярии Нетаньяху.

В частности, в этот период «Моссад» собрал данные о боевиках палестинской террористической организации «Черный сентябрь», которые в сентябре 1972 года во время XX летних Олимпийских игр в Мюнхене проникли в Олимпийскую деревню, убили двух и взяли в заложники девять членов сборной Израиля. Позднее боевики и предполагаемые организаторы теракта были ликвидированы спецслужбами Израиля, сказано также в сообщении.

Цви Замир (Цвика Заржевский) родился в 1925 году в польском городе Лодзь. В том же году его семья переехала в Палестину. В ряды израильских вооружённых формирований Замир вступил в 1942 году, ещё до создания Государства Израиль.

Позднее он служил командиром бригады, командовал бронетанковой дивизией, Южным военным округом, работал военным атташе в Англии и странах Скандинавии. Директором «Моссада» Замир был назначен в 1968 году.