Москва, 2 января, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Около 60 аэропортов России выразили заинтересованность в установке средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления беспилотников. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Иван Шилов ИА Регнум

«В рамках федерального проекта, утверждённого председателем правительства, до 2030 года планируется оснастить системами обнаружения и подавления дронов 31 аэродром в рамках средств федерального бюджета. Кроме того, мы видим интерес на 30 аэродромах в реализации этого проекта за счёт средств внебюджетных источников», — цитирует слова главы ведомства ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко заявил, что более 30 аэропортов в России оснастят средствами обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Как уточнил тогда Мартыненко, аэропорты также намерены оснастить системой обеспечения информационной безопасности инфраструктуры.

В ноябре стало известно, что аэропорт Шереметьево оснастили системой «ЕНОТ-СД» для обнаружения и противодействия дронам. Комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей. При этом новая система не будет мешать наземным средствам связи и авиационной электросвязи.