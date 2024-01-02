Росавиация сообщила об интересе аэропортов к системам РЭБ
Глава Росавиации Ядров: около 60 аэропортов заинтересованы в системах РЭБ
Москва, 2 января, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Около 60 аэропортов России выразили заинтересованность в установке средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления беспилотников. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
«В рамках федерального проекта, утверждённого председателем правительства, до 2030 года планируется оснастить системами обнаружения и подавления дронов 31 аэродром в рамках средств федерального бюджета. Кроме того, мы видим интерес на 30 аэродромах в реализации этого проекта за счёт средств внебюджетных источников», — цитирует слова главы ведомства ТАСС.
Как передавало ИА Регнум, 12 декабря начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко заявил, что более 30 аэропортов в России оснастят средствами обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).
Как уточнил тогда Мартыненко, аэропорты также намерены оснастить системой обеспечения информационной безопасности инфраструктуры.
В ноябре стало известно, что аэропорт Шереметьево оснастили системой «ЕНОТ-СД» для обнаружения и противодействия дронам. Комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей. При этом новая система не будет мешать наземным средствам связи и авиационной электросвязи.