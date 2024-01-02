Тверь, 2 января, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Троих мужчин нашли мёртвыми в деревне Глазково под Тверью. Об этом сообщает 2 января пресс-служба следственного управления СК по Тверской области.

Прокуратура Тверской области

Внешних признаков насильственной смерти на телах мужчин 1996 и 1997 годов рождения, обнаруженных в одном из домов, нет. Проводится доследственная проверка.

Двое погибших были спортсменами и занимались кикбоксингом. Третий мужчина работал тренером в фитнес-клубе. В доме правоохранители нашли несколько пакетов с неизвестным веществом и таблетки, сообщает РЕН ТВ.

Причину смерти мужчин установит экспертиза.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве нашли труп мужчины, пролежавший в сугробе два дня. Выяснилось, что погибший — 43-летний уроженец Ставропольского края. Он скончался от переохлаждения.