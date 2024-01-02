Архангельская область, 8 июня, 2009, 10:46 — ИА Регнум. За пять месяцев 2009 года на дорогах Архангельской области произошло 830 дорожно-транспортных происшествий, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2008 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД УВД по Архангельской области.

По словам инспекторов, в 2009 году значительно увеличилась и смертность на дорогах. Так, за пять месяцев в области погибли 65 человек, что почти на 14% больше, чем за тот же период 2008 года. Трое из погибших на дорогах - дети. В ГИБДД отмечают, что в области растут и показатели по травмированности при ДТП. Так, в 2009 году травмы различной степени тяжести при ДТП уже получили 1058 человек, что выше показателей прошлого года более чем на 3%.

Самыми неблагоприятными территориями с точки зрения аварийности является Архангельск. Здесь с начала года произошло 308 ДТП, в то время как во всех районах области было зарегистрировано только 296 дорожно-транспортных происшествий. Стоит добавить, что в 2009 году ДТП чаще провоцировали водители (678 случаев), чем пешеходы (161 случай). При этом если показатели виновности пешеходов пока идут на убыль, то количество ДТП, в которых виновниками признаются водители, только растет.