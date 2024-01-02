Вильнюс, 2 января, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в Вильнюсе после серии взрывов неясного происхождения. Об этом сообщила 2 января представитель противопожарно-спасательного департамента Эдита Зданявичене.

Кадр из видео

По словам очевидцев, прогремевшие в пятиэтажке взрывы были слышны за километр. Пламя охватило несколько квартир на четвёртом и пятом этажах. Данных о погибших нет.

«Пять человек доставлены в профилактических целях в больницы», — приводит слова Зданявичене издание 15MIN.

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Часть жильцов эвакуировали. Люди, находившиеся на верхних этажах, спустились по автоматической пожарной лестнице. По оценке экстренных служб, повреждены конструкции дома, поэтому эвакуированным потребуется временное жильё.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Вадзима в японской префектуре Исикава крупный пожар вспыхнул после серии мощных землетрясений. Более 200 строений уничтожены частично или полностью.