В Вильнюсе после взрывов вспыхнул пожар в многоэтажном доме
Вильнюс, 2 января, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в Вильнюсе после серии взрывов неясного происхождения. Об этом сообщила 2 января представитель противопожарно-спасательного департамента Эдита Зданявичене.
По словам очевидцев, прогремевшие в пятиэтажке взрывы были слышны за километр. Пламя охватило несколько квартир на четвёртом и пятом этажах. Данных о погибших нет.
«Пять человек доставлены в профилактических целях в больницы», — приводит слова Зданявичене издание 15MIN.
Часть жильцов эвакуировали. Люди, находившиеся на верхних этажах, спустились по автоматической пожарной лестнице. По оценке экстренных служб, повреждены конструкции дома, поэтому эвакуированным потребуется временное жильё.
Как сообщало ИА Регнум, в городе Вадзима в японской префектуре Исикава крупный пожар вспыхнул после серии мощных землетрясений. Более 200 строений уничтожены частично или полностью.