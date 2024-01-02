Москва, 2 января, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время телефонного разговора с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном распорядился в случае необходимости совершать отпевания и погребения погибших в Белгороде за счёт средств Белгородской епархии, сообщила 2 января пресс-служба РПЦ на своём сайте.

Russian Government/Global look press Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Глава Белгородской митрополии подробно информировал первосвятителя о положении дел в Белгороде после произошедшего 30 декабря 2023 года ракетного обстрела центра города», — говорится в сообщении.

Предстоятель РПЦ благословил усилить пастырское участие духовенства Белгородской митрополии в судьбах людей, которых коснулась эта трагедия, оказать всю возможную помощь семьям погибших и пострадавших, утешить и поддержать их в это тяжёлое время. И в случае необходимости совершать отпевания и погребения погибших за счёт средств Белгородской епархии.

В заключение патриарх Кирилл пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря 2023 года центр Белгорода подвергся атаке со стороны Украины. Удар на себя приняла площадь Соборная. Также массированный ракетный удар ВСУ повредил различные городские объекты, среди которых был универмаг «Белгород», здесь была разбита значительная часть остекления. На местах ударов возникли возгорания, загорелись автомобили.

В результате обстрела Белгорода погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Общее количество пострадавших превысило 100 человек, 45 из них находятся в белгородских больницах, 25 пациентов доставили на лечение в Москву.

Губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что родственникам погибших будет выплачено по 3 млн рублей, пострадавшим — по 500 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин 1 января в ходе встречи с военнослужащими в госпитале имени Вишневского заявил, что удар ВСУ по Белгороду не останется безнаказанным. Также он назвал эту атаку террористическим актом. Он добавил, что внутри у него «всё кипит» после удара ВСУ по жилым кварталам в центре Белгорода, и подчеркнул, что Россия не будет наносить аналогичных ударов, а продолжит уничтожать военные объекты на Украине.