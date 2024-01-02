Варшава, 2 января, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Польши 2 января поднимали в небо две пары истребителей F-16, сообщили представители командования ВС Польши.

Krystian Dobuszynski/Global Look Press

«Замечена интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации. Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши задействованы две пары истребителей F-16», — сказано в сообщении, опубликованном на официальных страницах ВС Польши в соцсетях.

Представители командования предупредили жителей страны, особенно городов в восточной её части, о возможном повышенном уровне шума. Позднее в Варшаве заявили, что истребители вернулись на аэродромы базирования.

Как передавало ИА Регнум ранее, украинские СМИ 2 января сообщили о десятках взрывов в Киеве и Харькове. Представители киевского режима заявили, что ВСУ пытаются отразить атаку ракет и беспилотников. По данным Telegram-канала «Военное дело», в Киеве среди других объектов был уничтожен подземный командный пункт, в котором находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного. По этой информации, он погиб.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 января сообщил, что накануне, 1 января, Вооружённые силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения в Киеве и его пригородах. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет и боеприпасов, поставленных Киеву западными странами, отметил Конашенков. Все назначенные объекты были поражены.

29 декабря 2023 года в оперативном командовании Вооружённых сил Польши заявили, что неопознанный объект вошёл в воздушное пространство республики со стороны Украины. Его сопровождало ПВО, позднее объект исчез с радаров.

В МИД Польши вызвали временного поверенного в делах России Андрея Ордаша для вручения ноты, которой указывалось, что объект якобы опознали как российский. На просьбу дипломата предоставить доказательства польские власти ответили отказом. Обозреватели варшавского издания Myśl Polska иронически посоветовали властям страны обратиться к ясновидящим за помощью в прояснении ситуации с ракетой.