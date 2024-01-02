Воронеж, 2 января, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Минобороны России заявило о расследовании обстоятельств схода авиационного боеприпаса над посёлком Петропавловка Воронежской области.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

В министерстве уточнили, что на месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.

2 января около 9:00 мск при выполнении полёта самолёта ВКС России произошёл нештатный сход боеприпаса в Воронежской области. В Минобороны РФ уточнили, что повреждения получили шесть частных строений. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.

Действия руководства региона по ликвидации последствий

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что жителей посёлка в Острогожском районе, где произошёл аварийный сход боеприпаса, перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк. По словам главы региона, позже власти начнут оценивать нанесённый ущерб, на месте работают специальные ведомства. Областному правительству поручено в кратчайшие сроки решить вопросы с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. По предварительным данным, которые привёл глава региона, в посёлке Петропавловка есть разрушения в семи домовладениях. Вероятно, повреждены остекление, кровля и несущие конструкции, написал он.

Возможные причины случившегося

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение о том, что нештатный сход авиационного боеприпаса в Воронежской области мог произойти из-за человеческого фактора.

Эксперт отметил, что есть две вероятные причины случившегося. Первая причина — технические проблемы, ошибка на земле при установке боеприпаса. Вторая причина — ошибка пилотирования, то есть ошибка лётчиков, когда непосредственно в полёте также совершаются не те действия, которые регламентированы инструкциями, добавил Кнутов, пояснив, что в таком случае возможен аварийный сброс либо сход боеприпаса с соответствующими, крайне неприятными последствиями. Виновных лиц и степень их ответственности определят по итогам расследования.