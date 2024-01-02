Токио, 2 января, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Пять членов экипажа транспортного самолёта береговой охраны, который столкнулся с авиалайнером Japan Airlines в токийском аэропорту, погибли. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

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По предварительной информации, пилот воздушного судна DHC-8, которому единственному удалось спастись из горящего самолёта, был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Остальные пять членов экипажа погибли.

Как передавало ИА Регнум, в токийском аэропорту при посадке произошло возгорание пассажирского самолёта авиакомпании Japan Airlines (JAL), следовавшего из Саппоро в Токио. На борту находились 379 человек, всем удалось эвакуироваться.

По информации агентства Kyodo, противопожарные службы Токио не исключают, что столкновение двух самолётов могло произойти в тот момент посадки, когда второе воздушное судно было на взлётно-посадочной полосе.