Москва, 2 января, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Генерал-майор Владимир Фролов был награждён званием Героя России посмертно, сообщил 2 января спикер парламента Донецкой Народной Республики Артём Жога.

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Указ президента России Владимира Путина о награждении Фролова был подписан 25 декабря, отметил Жога.

«Он был заместителем командующего 8-й армии, героически погиб в марте 2022 года. Об обстоятельствах смерти известно по рассказам морпехов ВСУ, взятых в плен на заводе им. Ильича в Мариуполе. Ситуация была непростой, этот завод — мощный укрепрайон. Владимир Петрович всегда болел сердцем за своих людей, потому принял бой вместе с солдатами. Враг знал, кто перед ним. Генерал-майор — ценный пленный, может много рассказать и много стоить при обмене. Его хотели взять живым, но он просто не дался», — напомнил Жога.

Фролов получил в бою множественные ранения и был убит снайпером ВСУ, а после освобождения территории завода им. Ильича пленные бойцы ВСУ показали российским военнослужащим, где похоронили генерал-майора, рассказал также Жога.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в апреле 2022 года Фролова с воинскими почестями похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге. Генерал был потомственным военным, его отец прошёл Великую Отечественную войну и сражался с теми, кто сжёг Хатынь, напомнил в своём выступлении на траурной церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что 19 декабря Владимир Путин провёл в Национальном центре управления обороной церемонию вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России — девятерым участникам специальной военной операции. В ходе церемонии глава государства поблагодарил героев за храбрость и силу духа и отметил, что вся России гордится ими и верит в них.