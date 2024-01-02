Торонто, Канада, 2 января, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» отправил российского вратаря Илью Самсонова в фарм-клуб. Об этом 2 января сообщил журналист Эллиот Фридман в соцсети Х.

Jesper Zerman/Global look press Илья Самсонов

Самсонов отправлен в «Торонто Марлис», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), поскольку ни один клуб НХЛ не забрал 26-летнего голкипера в течение 24 часов после выставления его на драфт отказов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Самсонов был выставлен на драфт отказов НХЛ. Предполагалось, что любой клуб НХЛ в течение 24 часов может его забрать.

Самсонов стал игроком в «Торонто» в июле 2022 года. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах, в которых одержал пять побед. В среднем за игру он отражал 86,2% бросков при коэффициенте надежности 3,94.