Белгород, 2 января, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде. Об этом 2 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

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«В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Белгороде 2 января два раза запускали сирену ракетной опасности. Жителям было рекомендовано спуститься в укрытие. Гладков сообщил, что система ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к городу, по предварительным данным, пострадал один человек.

Пострадавшего эвакуировали в больницу, он находится в тяжёлом состоянии, отметил губернатор. Информация о разрушениях на земле уточняется, сотрудники оперативных и аварийных служб работают на месте, добавил он.