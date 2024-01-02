Санкт-Петербург, 2 января, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Почти 3 тыс. иностранных граждан были доставлены в полицию в Санкт-Петербурге в ночь на 1 января. Среди них оказалось более 600 нарушителей, сообщил 2 января источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

Мигрантов доставили в отделы полиции в новогоднюю ночь в рамках профилактических мероприятий. Задержания происходили в историческом центре города. Обеспечению правопорядка в этом районе было уделено особое внимание.

«Как выяснилось, более 600 мигрантов находятся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. В отношении 100 человек решается вопрос о последующем выдворении из России, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года органы внутренних дел вынесли первые решения о прекращении гражданства России за преступления. Лиц, отбывающих наказание и лишённых гражданства, после освобождения вышлют из страны.

В конце октября вступил в силу федеральный закон, позволяющий лишать гражданства лиц, совершивших отдельные преступления или представляющих угрозу национальной безопасности. В настоящее время сотрудники МВД занимаются выявлением таких граждан.