Токио, 2 января, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Неизвестна судьба пятерых из шести находившихся в самолёте береговой охраны Японии, который столкнулся с пассажирским бортом в аэропорту Ханеда в Токио. Об этом 2 января сообщил телеканал NHK.

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Отмечается, что только один из шести членов экипажа самолёта береговой охраны смог эвакуироваться.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в токийском аэропорту при посадке произошло возгорание пассажирского самолёта авиакомпании Japan Airlines (JAL), следовавшего из Саппоро в Токио. На борту находились 379 человек, всем удалось эвакуироваться.

По информации агентства Kyodo, противопожарные службы Токио не исключают того, что возгорание лайнера произошло в результате столкновения с самолётом береговой охраны. Это могло произойти в тот момент посадки, когда второй самолёт был на взлётно-посадочной полосе.