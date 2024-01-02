Вашингтон, 2 января, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Украинские газовые хранилища помогают европейским странам предотвратить дальнейшие энергетические кризисы, компании Европы ускорили закачку газа зимой из своих запасов на территории этой страны, пишет Financial Times.

Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Отмечается, что благодаря данному решению энергетические компании и трейдеры смогли применять относительно небольшие объёмы топлива из хранилищ в самом ЕС. Кроме того, это помогло сдержать цены на газ.

«Украина этой зимой играет ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа в Центральную и Восточную Европу», — сказала директор отдела ценообразования на газ в Европе независимого ценового агентства Argus Media Наташа Филдинг.

По её словам, уровень запасов газа в европейских хранилищах составляет 90% на конец декабря. Этот показатель значительно выше, чем средняя цифра за пять лет, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 14 декабря заявил, что Россия не сокращала объёмы поставок газа в Европу, решение покупать меньше топлива приняли европейские лидеры. Он напомнил, что Польша перекрыла газопровод Ямал ― Европа, а Украина — вторую ветку. Президент добавил, что «Серные потоки», скорее всего, взорвали американцы. Он также указал на то, что Германия отказывается запускать уцелевшую нитку «Северного потока», а не Россия.

Немецкое издание Focus 22 декабря сообщило, что страны Европы до сих пор зависят от российского газа, поставляемого из России через Украину. По информации журналистов, если Киев, как планировал, перекроет газопровод в 2025 году, то до 10% немецкой промышленности может покинуть Германию.