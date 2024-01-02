Екатеринбург, 2 января, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Жена и дочь Героя России Евгения Бушмелёва, который погиб в ДТП в Свердловской области, находятся в коме. Об этом сообщает 2 января портал «E1.RU».

Кадр из видео Евгений Бушмелёв

Бушмелёв 30 декабря ехал вместе с женой и 21-летней дочерью в посёлок Гари. «ВАЗ», которым управлял Евгений, на полном ходу столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer, выехавшим на встречную полосу для обгона.

«Обе в коме. Дочь находится в больнице в Нижнем Тагиле, у неё сотрясение и перелом таза. А жена в Екатеринбурге», — рассказала изданию знакомая семьи.

По словам товарища Бушмелёва, Героя России Сергея Воронина, похороны, скорее всего, пройдут в Гарях, но дата пока не определена. Тело погибшего ещё находится в морге.

«Так решили родители Евгения, что он должен быть рядом с ними», — пояснил Воронин.

Как сообщало ИА Регнум, смертельное ДТП с участием Героя России Евгения Бушмелёва произошло вечером 30 декабря на Серовском тракте. Второй погибший — водитель иномарки. Три человека были доставлены в больницу с травмами.

Звание Героя России Бушмелёву присвоили в 1999 году за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе».