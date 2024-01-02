Воронежская область, 2 января, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Минобороны России сообщило о расследовании обстоятельств схода авиационного боеприпаса над Петропавловкой в Воронежской области, сообщила 2 января пресс-служба российского военного ведомства.

Александр Маркин

В министерстве уточнили, что на месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.

Как передавало ИА Регнум, 2 января при выполнении полёта самолёта ВКС России произошёл нештатный сход боеприпаса в Воронежской области.

Воронежский губернатор Александр Гусев информировал, что жителей нескольких улиц посёлка Петропавловка в Острогожском районе Воронежской области, где произошёл аварийный сход боеприпаса, перевозят в пункты временного размещения.

По предварительным данным, в посёлке есть разрушения в семи домовладениях. Вероятно, повреждены остекление, кровля и несущие конструкции, написал он.