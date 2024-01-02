Москва, 2 января, 2024, 12:32 — ИА Регнум. В 2023 году в Вооружённых силах России были сформированы две общевойсковые армии, один смешанный авиакорпус, а также 50 соединений и воинских частей, сообщили 2 января в Министерстве обороны, подводя итоги деятельности ведомства в прошедшем году.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сформированы 2 общевойсковые армии, 1 смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, в том числе 4 дивизии, 18 бригад и 28 полков», — сказано в сообщении Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 19 декабря на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что задачи министерства на 2023 год были в целом выполнены, был обеспечен заданный уровень обороноспособности страны, а приоритетной задачей ВС РФ в 2024 году станет продолжение специальной военной операции до полного выполнения задач.

Все планы по комплектованию армии и флота России в 2023 году были выполнены в полном объёме, их численность была доведена до 1,15 миллиона человек, рассказал также Шойгу. С 1 декабря Минобороны начало наращивание численности Вооружённых сил страны до 1,32 миллиона человек, а позднее соразмерно внешним угрозам численность ВС России будет доведена до полутора миллионов военнослужащих, добавил министр.

К концу 2024 года число контрактников в рядах ВС РФ с учётом комплектования новых формирований планируется увеличить до 745 тысяч человек, сообщал также министр обороны. Будет продолжен курс на поступательное развитие российской армии и повышение её боевых возможностей, отмечал Шойгу.