Москва, 2 января, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Выпуск боеприпасов для Вооружённых сил (ВС) России с начала спецоперации увеличен в 17,5 раза, сообщила 2 января пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

Также российское военное ведомство уточнило, что с февраля 2022 года выпуск танков увеличен в 5,6 раза, БМП — в 3,6 раза, БТР — в 3,5 раза, а беспилотников — в 16,5 раза.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что корпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового оружия и РСЗО. По его словам, производство лёгкой бронетехники, бронемашин увеличилось в пять с половиной раз, танков — в семь раз. Гендиректор «Ростеха» назвал этот рост глобальным.

Министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря в ходе выступления на расширенной коллегии ведомства информировал, что российские войска в зоне СВО обеспечены боеприпасами в объёме выполняемых ими задач.

В то же время глава государства на заседании коллегии уточнил, что ещё предстоит серьёзно увеличить выпуск и поставки в войска высокоточных снарядов и различных БПЛА.