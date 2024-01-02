Симферополь, 2 января, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Анонсируемая главой киевского режима Владимиром Зеленским новая военная операция по захвату Крыма является очередным популизмом. Об этом 2 января заявил депутат крымского парламента Иван Шонус.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Рассказы о том, что они скоро будут на берегах Крыма, не что иное, как очередной популизм. Военная операция Зеленского закончится для него и его боевиков плачевно, не успев даже начаться», — приводит слова Шонуса «РИА Новости».

По его словам, за последние десять лет крымчане много раз слышали заверения киевских властей о скором захвате полуострова.

Депутат отметил, что Россия способна защитить свои территории от любого агрессора.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский заявил, что в 2024 году Крым и Чёрное море будут «центром притяжения» усилий ВСУ. Он назвал будущую операцию против Крыма «примером для всего мира». При этом он не стал называть каких-либо сроков.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2023 года заявил, что если бы Крым не вернулся в состав России, там была бы резня. России ничего не оставалось, как поддержать полуостров. В Крыму в мартовском референдуме 2014 года участие в голосовании приняли более 84% избирателей, за возвращение в состав России высказались более 96% из них.