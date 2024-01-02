Вашингтон, 2 января, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Белоруссия по состоянию на конец 2022 года стала лидером по объему долгов перед Россией, следует из данных Всемирного банка.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Отмечается, что иностранные государства и их резиденты к концу 2022 года задолжали РФ в общей сложности 28,9 млрд долларов, данная сумма увеличилась на 2,3 млрд долларов.

При этом Белоруссия стала крупнейшим должником российских резидентов, совокупная задолженность страны составила 8,24 млрд долларов.

Вторую строчку занял Бангладеш, его долг составил 5,86 млрд долларов. На третьем месте разместилась Индия с долгом 3,75 млрд долларов. Египет занял четвёртую строчку, задолженность этой страны составила 1,82 млрд долларов.

Среди должников оказались также Вьетнам ($1,39 млрд), Афганистан ($1,2 млрд), Йемен ($1,18 млрд) и Сербия ($0,92 млрд), сообщает РБК.

Как передавало ИА Регнум, Россия в 2022 году увеличила задолженность только перед одним иностранным государством. Согласно данным Всемирного банка, этой страной стала Индия. За год этот показатель вырос на четверть и составил до 777 млн долларов.

Всего в прошлом году у России было только три суверенных кредитора. Кроме Индии, это Франция и Южная Корея. Перед этими государствами долг, напротив, сократился ― в 1,8 раза (до 177,8 млн долларов) и на 25% (до минимальных 209,8 млн долларов) соответственно. В целом внешний долг России составил 376,1 млрд долларов, сократившись на рекордные 20%.

По итогам второго квартала 2023 года внешний долг России по отношению к ВВП впервые упал ниже 15%. Снижение этого показателя наблюдается в течение нескольких лет. Так, по результатам 2020 года уровень внешнего долга составлял 31%, спустя год — 26,2%, в конце 2022 года он опустился до 16,6%, а в первом квартале 2023 года уже до 15,45%. По окончании второго квартала текущего года снизился до 14,96% ($343,4 млрд, или примерно 29,9 трлн рублей).

Внешний долг России по состоянию на 1 октября 2023 года составил $329,5 млрд, снизившись с начала 2023 года на $54,1 млрд, или на 14,1%.