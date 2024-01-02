Воронеж, 2 января, 2024, 12:35 — ИА Регнум. В Воронежской области при выполнении полёта боевого самолёта ВКС России произошёл нештатный сход боеприпаса над посёлком Петропавловка. Об этом сообщили 2 января в Министерстве обороны РФ.

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«2 января 2024 года около 9:00 мск при выполнении полёта самолёта Воздушно-космических сил над населённым пунктом Петропавловка в Воронежской области произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса», — рассказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в результате нештатного схода пострадавших нет, повреждения получили шесть частных строений.

В Минобороны инициировали расследование обстоятельств инцидента. По информации министерства, на месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что жителей посёлка Петропавловка в Острогожском районе, где произошёл аварийный сход боеприпаса, перевозят в пункты временного размещения.

По словам главы региона, позже власти начнут оценивать нанесённый ущерб, пока что на месте работают специальные ведомства. Областному правительству поручено в кратчайшие сроки решить вопросы с выплатами компенсаций и строительством нового жилья.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ранее украинские власти сообщили о серии взрывов в Киеве, Харькове, Винницкой и Кировоградской областях.

По данным киевской городской военной администрации, в городе работала система ПВО. Перед этим украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Отмечается, что тревога звучала почти 3,5 часа.