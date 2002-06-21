Ярославская область, 21 июня, 2002, 10:50 — ИА Регнум. Губернатор Анатолий Лисицын провел пресс-конференцию по итогам рабочей поездки в Москву. Обсуждался вопрос получения японского кредита АО "Автодизель". В свое время страна восходящего солнца предоставила 200 млн. долларов на реконструкцию НПЗ. Оставшиеся 600 млн. долларов уже в течение многих лет не могут найти нужного применения, японцы один за другим отвергают инвестиционные проекты. Анатолий Лисицын предложил вложить часть средств в программу дизелизации. На встрече с Владимиром Путиным Анатолий Лисицын просил рассмотреть возможность предоставления правительственных гарантий для ярославского моторного завода на взятия у японского банка кредита в 140 миллионов долларов. Пока ответить на вопросы, кто конкретно будет брать кредит, под какие проценты и на какой срок, сегодня Анатолий Иванович не смог. Губернатор лишь сказал, что все это нюансы.