Вильнюс, 2 января, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Защищённость Литвы сегодня обеспечена на таком уровне, о котором 10 лет назад и мечтать не приходилось, заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните.

Alfredas Pliadis/Global Look Press

«Несмотря на ухудшение глобальной ситуации в сфере безопасности, Литва за последние 10 лет добилась значительного укрепления обороноспособности», — сказала она в интервью национальному гостелерадио LRT.

По её словам, раньше власти Литвы «не могли и мечтать о бригаде бундесвера в стране». У Литвы есть реальные оборонные планы, которые были обновлены на саммите НАТО в 2023 году, добавила она.

«Мы вдвое повысили расходы на оборону», — заключила Шимоните.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в Литве разместят бригаду из 4 тыс. военнослужащих бундесвера. По его словам, для полноценного размещения бригады требуются казармы, склады, тренировочные площадки, а также гражданская инфраструктура для семей военнослужащих.

Председатель союза немецких военнослужащих Андре Вюстнер отмечал, что такое заявление главы минобороны вызвало удивление у представителей Вооружённых сил ФРГ. Он указал на множество нерешённых проблем, в том числе тех, что связаны с проведением структурных изменений, налаживанием снабжения и созданием инфраструктуры.