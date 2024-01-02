Москва, 2 января, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России уничтожили взвод украинских танков ВСУ Leopard-2А6 на сватовском направлении, которые пытались атаковать российские позиции, сообщила 2 января пресс-служба Минобороны РФ.

Кадр из видео

Уточняется, что украинские боевики готовились к атакам на позиции наших бойцов в районе населённого пункта Терны, однако группировка войск «Запад» уничтожила противника высокоточными боеприпасами.

Также ведомство опубликовало кадры уничтожения танков. В ролике демонстрируются три Leopard-2A6 с характерной дополнительной защитой башни, которые поражаются для гарантированного уничтожения несколькими боеприпасами, в том числе дронами-камикадзе «Ланцет».

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Как предавало ИА Регнум, ранее генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявлял, что Германия поставила на Украину 18 танков Leopard-2 и примерно половину из них вывели из строя. Генерал также признал, что на Западе недооценили Россию, не ожидали, что она нарастит производственные мощности, находясь под санкциями, а российская армия проявит стойкость на фронте.

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 27 декабря опроверг миф об особой неуязвимости танков Leopard. Он рассказал, что российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» пробивают их с любой стороны. Глава предприятия добавил, что из-за этого на немецкие танки стали дополнительно навешивать динамическую защиту для повышения выживаемости.

Полковник австрийской армии Маркус Райснер 19 ноября признал провал плана, предполагавшего, что танки Leopard смогут изменить ситуацию на фронте в пользу Украины. Он объяснил неэффективность немецкой бронетехники тем, что украинские военные не получили нужных навыков для управления ею. По его словам, на Западе понадеялись, что это получится перекрыть энтузиазмом.