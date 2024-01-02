Челябинск, 2 января, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Четвёртого подозреваемого в нападении на участников спецоперации задержали в Челябинске. Об этом сообщает 2 января URA.RU со ссылкой на источник в полиции.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под утро 2 января задержан четвёртый подозреваемый», — говорится в сообщении.

Все четверо задержанных — российские граждане. Трое их них — уроженцы Челябинска, ещё один — выходец из другого государства, давно проживающий в городе, рассказал источник.

По данным издания, в ночь на 1 января в Советском районе Челябинска пятеро нетрезвых граждан вели себя вызывающе и оскорбляли женщин, которые ждали такси. Женщины оказались жёнами ветеранов СВО, мужья вступились за них, после чего конфликт перешёл в драку.

Как сообщало ИА Регнум, по факту нападения на участников СВО в Челябинске возбудили уголовное дело о хулиганстве. Троих подозреваемых задержали 1 января. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.