Москва, 2 января, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича с 97-летием, отметив его высочайший профессионализм и преданность делу.

Сергей Гунеев/РИА Новости Юрий Григорович

«Блистательный талант и созидательную энергию, всю свою жизнь вы посвятили подвижническому служению искусству, приумножению великих традиций русского балета, воспитанию молодых артистов. Ваша многогранная творческая, наставническая деятельность — яркий пример высочайшего профессионализма и преданности избранному делу», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной 2 января на сайте Кремля.

Президент пожелал хореографу здоровья, бодрости духа и всего наилучшего, а также поздравил с новогодними праздниками.

Юрий Григорович — один из самых выдающихся хореографов XX века — родился 2 января 1927 года. Он был балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета, главным балетмейстером московского Большого театра, руководил основанной им труппой «Большой театр — студия Юрия Григоровича».

Он поставил на сцене Большого театра восемь оригинальных балетов: «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный», «Ангара», «Ромео и Джульетта», «Золотой век».

В 1973 году Григоровичу присвоено звание народного артиста СССР. Хореограф удостоен множества государственных наград, включая государственные премии СССР и РФ. Является кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного и двух орденов Ленина.