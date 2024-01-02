Москва, 2 января, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной для 2 января с 1996 года, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной для этой даты января, на ВДНХ минимальная температура составила минус 20,2 градуса», — написала она в своём Telegram-канале.

Позднякова уточнила, что последний раз подобные сильные морозы были в российской столице в 1996 году — минус 21,3 градуса.

Как передавало ИА Регнум, 1 января в связи с сильными морозами синоптики объявили в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности. Оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду, а также вероятность связанных с ней стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Кроме того, в столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы на дорогах и тротуарах. Период предупреждения — до 08:00 3 января.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что погода во время январских каникул в Москве будет довольно морозной, температура воздуха опустится до минус 25 градусов. Такие холода, по его словам, продлятся как минимум до 5 января.