Токио, 2 января, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Число жертв землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 48 человек. Об этом 2 января сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местные власти.

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Отмечается, что наибольшее число погибших зафиксировано в городах Судзу и Вадзима, в которых погибли 20 и 19 человек соответственно.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

Как передавало ИА Регнум, первый толчок магнитудой 5,6 произошёл 1 января в 16:06 (10:06 мск) в префектуре Исикава на западе крупнейшего японского острова Хонсю. Через четыре минуты последовал другой толчок магнитудой 7,4. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио.

Власти страны объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб. Энергетическая компания Hokuriku Electric Power сообщила, что после мощных землетрясений без электроснабжения оказались около 32,5 тысячи домов в Японии.

Для ликвидации последствий стихии власти Японии задействовали местные администрации, полицейские управления, противопожарные службы, силы самообороны и береговую охрану.