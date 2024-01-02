Москва, 2 января, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Бывший игрок и тренер «Зенита» Владислав Радимов назвал нападающего московского «Спартака» Александра Соболева футболистом, больше всего напоминающим своим поведением «чушпана» из нашумевшего сериала «Слово пацана». Об этом он заявил в опубликованном 2 января интервью RT.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Александр Соболев. Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором», — сказал Радимов.

Экс-нападающий российской сборной Руслан Пименов сравнил с «чушпаном» бывшего вратаря Руслана Нигматуллина. По его словам, Нигматуллин, говоря языком сериала, сам признавался, что находился в такой компании.

Спортивный агент Дмитрий Селюк предпочёл дать серьёзный ответ на вопрос о «чушпане». По его словам, раньше было больше людей, чьё слово чего-то стоило. Они заслуживали доверия. Теперь же «чушпанское поведение» встречается почти повсеместно, и не только в футболе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Соболев отличился в товарищеском матче сборных России и Кубы, который закончился разгромом кубинских гостей со счётом 0:8.