Киев, 2 января, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Спикер украинских Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что нет никакой новой информации о передаче Киеву западных истребителей F-16. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press

По его словам, нет никаких новых сведений по обучению пилотов и передаче самолётов.

Отвечая на вопрос, есть ли информация, когда Киев получит истребители, Игнат указал на то, что ни про какие передачи самолётов речи не идёт.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря 2023 года издание Newsweek со ссылкой на собственный источник сообщило о том, что первые истребители F-16, обещанные Украине западными союзниками, уже, вероятно, находятся на территории страны. Позднее авторы материала уточнили, что первая партия этих истребителей поступит на Украину в течение нескольких дней.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским проинформировал своего собеседника о принятом правительством решении о подготовке первых 18 истребителей F-16 для отправки на Украину.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16, которые Запад пообещал предоставить Украине, не смогут изменить ход конфликта. Российский лидер отметил, что ситуация с этими самолётами будет схожа с поставками Киеву снарядов с обеднённым ураном и кассетных боеприпасов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что F-16 станут законной целью для Вооружённых сил России, что в целом касается любых военных грузов, поставляемых на Украину.