Анкара, 2 января, 2024, 10:39 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в турецкой провинции Малатья на востоке страны погибли четыре человека, передаёт 2 января телеканал AHaber.

Shadati/Global Look Press

Отмечается, что автобус направлялся из Стамбула в Малатью, из-за густого тумана в районе деревни Акчадаг транспортное средство врезалось в ехавший в том же направлении грузовик.

В результате аварии погибли четыре человека, ещё 36 пострадали. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря дорожная авария с участием автобусов произошла в турецкой Сакарье. На трассе из-за тумана столкнулись семь транспортных средств, в том числе три автобуса и грузовик.

В результате аварии погибли 10 человек, ещё 59 пострадали. Многие получили травмы уже на дороге, выйдя из автобусов, попавших в аварию. Из-за тумана их сбили ехавшие мимо автомобили.