Владивосток, 2 января, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Сотрудники полиции оцепили часть дороги в центре Владивостока после обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает издание Vladivostok1.ru.

По его данным, подозрительный предмет был найден в центре Владивостока на улице Алеутской. Правоохранители перекрыли дорогу, специалисты ведут проверку.

Как передавало ИА Регнум, на подстанции железной дороги в Ярославле дежурный во время обхода обнаружил самодельное взрывное устройство. Инцидент произошёл 26 декабря 2023 года. Дежурный тяговой подстанции на станции Филино при обходе заметил подкоп возле ограждения и следы, которые вели к трансформатору. В самом трансформаторе сотрудник обнаружил подозрительный предмет — пакет с лампочкой.

В грузовом комплексе пермского аэропорта Большое Савино 23 ноября были обнаружены подозрительные посылки, похожие на боеприпасы, комплекс был эвакуирован. На место прибыли сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники. Специалисты осмотрели посылки, но опасных предметов не обнаружили.