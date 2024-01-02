Москва, 2 января, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Шахматист Сергей Карякин заявил, что во время недавней гуманитарной поездки в зону спецоперации попал в очень сильное ДТП в Херсонской области. Об этом сообщает «РИА Новости».

Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости Сергей Карякин

Он отметил, что бывает в зоне спецоперации приблизительно один раз в месяц, а одна поездка недавно сложилась у него очень неудачно.

«Мы в ноябре везли гуманитарную помощь нашим бойцам и попали в очень сильное ДТП. Я был со своими друзьями, машина несколько раз перевернулась, но, слава богу, все остались живы», — приводит агентство слова шахматиста.

Карякин уточнил, что в результате ДТП сломал пару рёбер, которые до сих пор немного побаливают.

«У двух ребят всё обошлось совсем без царапин, а один повредил спину. Это произошло в Херсонской области», — пояснил он.

Российский гроссмейстер уточнил, что в тот день он находился за рулём и ему пришлось уходить от лобового столкновения.

«Всё произошло буквально в доли секунды, нужно было быстро принимать решение, и получилось, что мы улетели в кювет и перевернулись», — отметил он, пояснив, что ехал на внедорожнике, который после ДТП практически не подлежит восстановлению.

По словам шахматиста, он никого не винит в случившемся, поскольку водитель всегда несёт ответственность за тех, кто рядом.

«Значит, мне надо было быть как-то поосторожней», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Карякин в 2022 году получил дисквалификацию от FIDE из-за того, что поддержал специальную военную операцию России на Украине и политику президента России Владимира Путина. Гроссмейстер заявлял, что не будет участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку для него это принципиальный вопрос.

Он призвал FIDE осудить Германию за антироссийские шаги. Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что немецкие шахматисты, принимающие участие в турнирах с российскими гроссмейстерами, будут лишаться государственных субсидий. Карякин заявил, что FIDE необходимо отреагировать на такое, и назвал действия властей ФРГ недружественными, указав на нарастающие со временем немецкие антироссийские настроения. Спортсмен также поддержал переход в азиатскую федерацию шахмат.

В октябре 2023 года участники специальной военной операции получили оборудование и амуницию на сумму свыше 31 млн рублей. Сергей Карякин и Народный фронт передали бойцам 752-го гвардейского мотострелкового полка и других частей, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, квадрокоптеры, тепловизоры и средства радиоэлектронной борьбы.