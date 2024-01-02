Берлин, 2 января, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Дания и Швеция могут покинуть Евросоюз, если Германия из-за экономического кризиса больше не сможет субсидировать весь европейский блок. Об этом депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек заявил в опубликованном 2 января интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, успешная экономика ушла, и ЕС рассматривает возможность принятия многих очень бедных стран, желающих присоединиться к блоку. Так как экономика Евросоюза становится всё беднее, а наиболее успешные страны вроде Германии «переживают один кризис за другим из-за довольно глупой политики, проводимой в отношении Украины или изменения климата», то ряд участников задумается о выходе из ЕС по примеру Великобритании.

«Я думаю, самый очевидный из них — Дания. Дания уже не является частью многих самоубийственных в Европейском союзе действий. Общая политика предоставления убежища — евро и шенгенская зона. При таких обстоятельствах Дании будет относительно легко покинуть союз», — сказал Бек.

Швеция, по его словам, второй возможный кандидат на выход из ЕС. Эксперт считает, что страны Южной Европы сильно субсидируются, поэтому вряд ли захотят выйти. Странам Восточной Европы сейчас тоже выгодно оставаться в ЕС.

Многие страны удерживает в ЕС то, что они получают выгоду. В целом это означает «немецкие деньги». ЕС будет существовать до тех пор, пока Германия будет в состоянии платить или брать в долг, чтобы платить. Когда деньги у немцев закончатся, ЕС может рухнуть довольно быстро. Германия, возможно, не сможет продолжать субсидировать весь европейский блок, когда её собственная экономика переживает кризис, заключил евродепутат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком предположил, что Европейский союз и НАТО начнут распадаться после победы России в конфликте на Украине.