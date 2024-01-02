Киев, 2 января, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Украинцы уделяют слишком много внимания внутренним делам и не поддерживают мобилизацию, необходимую фронту. Это делает контрнаступление невозможным, заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Если мы продолжим концентрироваться на внутренней политике, нам нужно объявить выборы. Меняйте закон, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях», — сказал Зеленский.

По его словам, жители Украины «переключились на внутреннюю политику», при этом широкой поддержки мобилизации нет. Он подчеркнул, что мобилизация — это не только отправка бойцов на передовую, это мобилизация всех усилий.

«Быть на Украине», добавил Зеленский, это самая важная профессия, которая может быть сейчас у украинца. Он полагает, что украинцы или западные партнёры, у которых не хватает сил, должны «уйти или отойти в сторону».

Как сообщало ИА Регнум, в связи с продлением военного положения и всеобщей мобилизации на Украине не будут проводиться выборы, намеченные на весну 2024 года. Зеленский ранее заявлял, что эта процедура в условиях боевых действий неуместна.

В интервью Associated Press Зеленский заявлял, что сами украинцы якобы не хотят проведения выборов из-за их «опасности и бессмысленности». Он признался, что не представляет ухода со своего поста до окончания боевых действий.

По мнению профессора политологии Род-Айлендского университета США Николая Петро, Зеленский не хочет проведения выборов из-за отсутствия уверенности в своей победе. Ему известно о стремительной потере поддержки.

Издание «Страна. ua» отмечало, что противоречия между политическим и военным руководством в Киеве усиливаются, а в политических кругах распространяется версия о том, что главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может побороться за высший государственный пост. Проблема Залужного не даст Зеленскому провести выборы, рассказал изданию источник в политических кругах.