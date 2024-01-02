Число жертв землетрясения в Японии возросло до 30
Токио, 2 января, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Число жертв землетрясения в японской префектуре Исикава выросло до 30, передает NHK со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 24 погибших.
В результате землетрясения произошло обрушение как минимум 50 жилых строений, спасатели производят разбор завалов, под которыми могут находиться люди.
Как сообщало ИА Регнум, первый толчок магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера произошёл 1 января в 16:06 (10:06 мск) в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. Через четыре минуты последовал другой толчок магнитудой 7,4 балла. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио.
Власти страны тут же объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб. Энергетическая компания Hokuriku Electric Power сообщила, что после мощных землетрясений без электроснабжения оказались около 32,5 тысячи домов в Японии.