Токио, 2 января, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Число жертв землетрясения в японской префектуре Исикава выросло до 30, передает NHK со ссылкой на местные власти.

Кадр из видео

Ранее сообщалось о 24 погибших.

В результате землетрясения произошло обрушение как минимум 50 жилых строений, спасатели производят разбор завалов, под которыми могут находиться люди.

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Как сообщало ИА Регнум, первый толчок магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера произошёл 1 января в 16:06 (10:06 мск) в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. Через четыре минуты последовал другой толчок магнитудой 7,4 балла. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио.

Власти страны тут же объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб. Энергетическая компания Hokuriku Electric Power сообщила, что после мощных землетрясений без электроснабжения оказались около 32,5 тысячи домов в Японии.