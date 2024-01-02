Москва, 2 января, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Российские войска применяют в зоне специальной военной операции новейшие комплексы артиллерийской разведки «Ястреб-АВ», сообщили 2 января в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Сегодня эффективное выполнение боевых задач ракетчиками и артиллеристами вместе с применением беспилотной авиации, которая повышает эффективность ведения артиллерийского огня и живучесть на поле боя, обеспечивается и благодаря применению современных средств артиллерийской разведки, таких как «Зоопарк-1М» и «Ястреб-АВ», — уточнили в ведомстве.

Радиолокационный комплекс «Ястреб-АВ» с фазированной антенной решеткой способен в автоматическом режиме отслеживать траекторию снарядов, выпущенных артиллерией противника, и определять точные координаты позиций.

Как сообщало ИА Регнум, до конца 2023 года в зоне СВО планировалось вдвое увеличить количество комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин». Он используется для обнаружения расположений реактивных артиллерийских установок и артиллерии противника. Первые комплексы были поставлены в регулярные войска ещё в декабре 2020 года.