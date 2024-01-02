Красный Лиман, ДНР, 2 января, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Российские военные при поддержке экипажей зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожили на купянском направлении два украинских беспилотника, сообщили 2 января в Минобороны РФ.

Минобороны России Боевая работа расчетов ЗРК «Тор-М2У»

Начальник пресс-центра Западной группировки российских войск Сергей Зыбинский уточнил, что расчёт ЗРК «Тор» под командованием старшего лейтенанта Евгения Бычкова уничтожил два беспилотных летательных аппарата противника «Фурия».

«Мотострелковыми соединениями при поддержке штурмовой и армейской авиации группировки войск «Запад» нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Терны, Тимковка и Стельмаховка», — добавил Зыбинский.

В результате ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, боевую машину пехоты и два автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года бойцы российской гвардейской танковой армии с помощью ЗРК «Тор-М2» сбили украинский беспилотник разведывательного типа на купянском направлении. Уничтоженный дрон применялся украинскими военными для наведения артиллерии. В день зенитчики сбивают от трёх до пяти целей.

Российские силы противовоздушной обороны 1 января уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.