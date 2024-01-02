Сана, 2 января, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Военный корабль Соединённых Штатов атаковали крылатыми ракетами сторонники правящего на севере Йемена хуситского движения «Ансар Алла» (хуситы) в Красном море, Об этом 2 января сообщает Sky News Arabia со ссылкой на военные источники в Йемене.

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«Группировка хуситов запустила две крылатые ракеты по американскому военному кораблю вблизи островов Ханиш на юге Красного моря», — сказано в сообщении телеканала.

Отмечается, что хуситы атаковали американский военный корабль с большого расстояния, но не причинили судну никакого вреда.

Уточняется, что со стороны Центрального командования США (CENTCOM) подтверждения информации об инциденте не поступало. Британское управление морских торговых операций, отслеживающее происшествия на судах, не подтвердило факт нападения хуситов на корабль ВС США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что корабль Соединённых Штатов и военные катера сторонников хуситов из правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» столкнулись в Красном море.

При этом источник телеканала Al Jazeera в хуситской группировке в свою очередь опроверг информацию о столкновениях с военным кораблем США.

По данным Центрального командования США (CENTCOM), американский эсминец USS Gravely сбил две противокорабельные баллистические ракеты в Красном море, выпущенные со стороны Йемена.