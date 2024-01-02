Наступивший 678-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован отказом сразу пяти подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполнять боевые задачи. Записи радиоперехватов раненных украинских солдат, обнародованные 2 января «РИА Новости», свидетельствуют также о том, что отказниками стали даже водители, в задачу которых входил подвоз продовольствия на переводную и участие в ротации боевиков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ещё один военный рассказал, что военнослужащих, получивших лёгкие ранения, очень быстро возвращают на позиции, лишая возможности получения необходимого лечения. В том числе, украинское командование отравляет воевать тех, кто получил перелом рёбер.

Тем временем на угледарском участке экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ.

На краснолиманском участке фронта позиции украинских боевиков атаковали российские экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор». Удар производился с максимально близкого расстояния неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.