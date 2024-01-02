Париж, 2 января, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в своём новогоднем обращении к нации оскорбил флаг своей страны, отодвинув его на задний план, заявил 1 января лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА Регнум Эмманюэль Макрон

«Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Флаг отнесён к остальным флагам далеко на фоне, а ещё там висит сине-жёлтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!» — возмутился политик в соцсети X.

Своими действиями Макрон доказал, что ненавидит Францию, добавил Филиппо.

В предыдущих обращениях президента флаг располагался поблизости от Макрона, иногда рядом с ним ставили флаг Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, также в своей новогодней речи президент Франции Эммануэль Макрон коснулся украинского конфликта. Он призвал французов выступить в поддержку Киева на предстоящих выборах в Европарламент. По мнению Макрона, в июне французским избирателям придётся выбирать между дальнейшим развитием Европы или её блокировкой. Французы раскритиковали главу государства за такое обращение. В комментариях к публикации в Le Figaro они посоветовали Макрону не идти на поводу у США и не провоцировать Москву, а выступить за мир на Украине.