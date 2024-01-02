Киев, 2 января, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Оборонная промышленность Украины не способна производить порох для артиллерийских снарядов. Об этом 1 января в интервью телеканалу «Прямой» заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

«Вроде бы такая примитивная штука, как порох, оказалась абсолютно сверхсложной для украинского ВПК», — признал экс-чиновник.

По его словам, порох выступает базовой составляющей патронов для стрелкового оружия и снарядов для артиллерии. Наиболее печальная ситуация отмечается на Украине с артиллерийским порохом, а полноценное производство снарядов на подконтрольных Киеву территориях сейчас невозможно, констатировал Тука.

В заявлениях о возможности возникновения такого производства на Украине, скорее всего, говорится не о снарядах, а о гильзах, капсюлях или боеголовках для них, подчеркнул экс-замминистра.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года на встрече главы киевского режима Владимира Зеленского в Украинском доме в Вашингтоне присутствовали главы ряда ведущих военных компаний США. Украинский ВПК без поддержки Запада не сможет производить боеприпасы и военную технику, в частности, это касается артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем. Зеленский выразил желание создать оборонный хаб в Европе, который должен находиться на украинской территории, для чего власти Украины готовы упростить бюрократические процедуры.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов отметил, что у киевского режима нет и не будет чудо-оружия, с помощью которого можно было бы переломить ситуацию на передовой. Даже если бы кто-то из представителей американских оборонных компаний согласился вложиться в строительство военно-промышленного комплекса на Украине, то это бы никак не изменило расстановку сил на фронте, добавил он.