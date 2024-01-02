Тоскана, Италия, 2 января, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Старейший итальянец Триполи Джаннини скончался в возрасте 111 лет в своем доме в Чечине. Об этом 1 января сообщила мэрия этого тосканского города, пишет The Guardian.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Джаннини родился 20 августа 1912 года, пережил две мировые войны и две пандемии — «испанку» и COVID-19. Его хорошо знали на Апеннинах, в 2023 году в Чечине торжественно отметили 111-летие мужчины. Джаннини получил поздравления от руководства мэрии Чечины и Национальной ассоциации стрелков-берсальеров. Джаннини гордился тем, что ему в молодости довелось служить в рядах итальянских стрелков-берсальеров, он являлся самым возрастным берсальером в истории Италии.

В издании указали, что, по словам Джаннини, секрет его долголетия заключается в лёгкой еде, отсутствии стресса и курения, а также принятии каждого дня «как подарка». Он отличался крепким здоровьем и не терял вкуса к жизни.