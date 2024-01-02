Москва, 2 января, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Поздравление с Новым годом опубликовал эстрадный певец Филипп Киркоров в социальных сетях, в котором рассказал о множестве друзей и немалом количестве врагов.

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров

«Этот год очень расставил многое на свои места, раскрыл глаза на многих: кто друг, кто враг. К счастью, друзей у меня очень много. Врагов немерено, тоже их хватает», — уточнил артист.

Кроме того, Киркоров порассуждал о том, что жизнь стала бы неинтересной, если бы не трудности, преодолевая которые начинаешь ценить самые элементарные вещи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что руководители российских телеканалов, в частности, холдинг ВГТРК и «Первый канал», решили убрать из новогоднего эфира участников скандальной «голой» вечеринки Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую.

«Голая» вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Приглашённые прибыли в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общественности.

После поднявшегося скандала Киркоров опубликовал в социальной сети видео с извинениями, но позднее выяснилось, что его вырежут из новогодних телепередач, из шоу «Маски» и «Голубого огонька». Провайдер заблокировал официальный сайт артиста.