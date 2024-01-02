Москва, 2 января, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Дальняя авиация России получит в 2024 году самолёты на новых принципах с улучшенными качествами, заявил командующий генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, его слова приводит пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

«У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники. Это будут совершенно новые самолёты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами», — сказал он.

Основными задачами для дальней авиации на 2024 год остаются поддержание высокого уровня боевой готовности, подготовки, исправности техники и вооружения, освоение новой и модернизированной боевой техники.

Немаловажными целями являются формирование высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава, совершенствование системы материально-технического обеспечения, качественная подготовка органов военного управления, отметили в Минобороны.

Командующий дальней авиацией России Кобылаш заявил, что поставленные задачи предполагают напряжённую работу всего коллектива, но все они будут выполнены с высоким качеством, цели будут достигнуты, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года стало известно о проведении сверхзвуковыми ракетоносцами-бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС России пятичасового полёта над нейтральными водами Балтийского моря. Бомбардировщики пролетали в сопровождении многоцелевых истребителей Су-30СМ. На некоторых участках маршрута российские самолёты сопровождали истребители других стран. Полёты проводились с соблюдением правил использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны РФ.

В августе самолёты российской дальней авиации выполнили плановые полёты над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Бофорта, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского морей и Северного Ледовитого океана. Наиболее продолжительный полёт составил более семи часов.