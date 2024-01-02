Варшава, 2 января, 2024, 03:51 — ИА Регнум. После необъяснимого пролёта украинской ракеты над территорией Польши возникла необходимость обратиться польским властям к ясновидящим, написало 1 января издание Myśl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Авторы отметили, что польские власти не имеют собственных знаний для ответа на вопросы о происхождении ракеты, залетевшей на территорию страны с Украины.

«Не лучше ли было бы спросить у кого-нибудь из ясновидящих, которых у нас становится всё больше и больше, хотя не только будущее, но и прошлое становятся всё более запутанными и непредсказуемыми», — предложили обозреватели издания.

В материале говорится, что в Польше наблюдается полный сюрреализм из-за того, что большинство воспринимает мир на основе пропаганды, а не фактов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря 2023 года оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждало, что утром неопознанный объект вошёл в воздушное пространство республики со стороны Украины. Его сопровождало ПВО, а потом объект исчез с радаров. В МИД Польши вызвали временного поверенного в делах России Андрея Ордаша для вручения ноты, которой указывалось, что объект якобы опознали как российский. На просьбу дипломата предоставить доказательства польские власти ответили отказом.

Порядка 500 польских военнослужащих осмотрели территорию, на которую, предположительно, могла упасть залетевшая со стороны Украины ракета. В результате поисков ничего не нашли, что могло бы угрожать безопасности местных жителей.