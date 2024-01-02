Донецк, 2 января, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Более девяти тысяч мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли в результате обстрелов ВСУ с мая 2014 года, ранения получили более 13,5 тысяч мирных граждан. Об этом 1 января сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Начиная с 2014 года в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 9 152 мирных жителя, из них 233 ребенка. Ранения при обстрелах со стороны украинской армии получили 13 540 мирных граждан, включая 842 детей. Кроме того, было зарегистрировано 143 случая подрыва гражданских лиц на противопехотных фугасных минах (ПФМ-1) «Лепесток», из них в десяти случаях пострадали несовершеннолетние. Трое пострадавших скончались.

С момента эскалации конфликта 17 февраля 2022 года погибли 4 778 гражданских лица, в том числе 142 ребенка. За этот период из-за обстрелов ВСУ повреждения получили 2 067 транспортных средств, 3 309 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 193 медицинских и 674 образовательных учреждения, а также 13 388 жилых домов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МИД России призвал все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить преступления киевского режима в Донецке. В МИД добавили, что молчание международного сообщества расценивается украинским режимом как одобрение.

В ночь с 30 на 31 декабря украинские войска четыре раза открывали огонь по городу Донецку, под обстрел попали Куйбышевский и Петровский районы. После наступления нового года ВСУ нанесли очередные удары, выпустив 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Так могло поступить только террористическое зверьё, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.