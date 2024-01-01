Каракас, 2 января, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Отказ главы Аргентины Хавьера Милея от вступления в межгосударственное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) назвал глупым шагом президент Венесуэлы Николас Мадуро 1 января в интервью изданию Le Monde diplomatique.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

«Изолирование Аргентины от БРИКС — это одно из самых глупых решений, которые принял президент Аргентины Хавьер Милей против своей страны. Ведь исключая Аргентину из БРИКС, он выступает против интересов аргентинцев, рабочих и предпринимателей», — пояснил глава Венесуэлы.

По мнению Мадуро, решение Милея в конечном итоге вернёт Аргентину к образу жизни XIX века и сделает ее страной, подчинённой имперскому однополярному миру, новой колонией из Южной Америки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава Венесуэлы Мадуро, его страна надеется присоединиться к БРИКС во время предстоящего в 2024 году саммита в России. По словам Мадуро, БРИКС обладает мощным экономическим потенциалом и его страна делает ставку на объединение, как на часть нового сбалансированного мира.

С 1 января 2024 года Российская Федерация начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС. В новом году к БРИКС присоединились пять новых членов — Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Иран и Эфиопия. Таким образом, число участников БРИКС возросло до десяти.